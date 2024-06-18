جدول مباريات ليفربول فى الدورى الإنجليزى موسم 2024-2025
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن جدول مباريات الموسم الجديد 2024-2025، وعلى رأسهم فريق ليفربول.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد 2024-2025 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 16 أغسطس المقبل.
وحسب ما تم إعلانه، فإن فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، سيستهل مشواره بمواجهة إيبسويتش تاون -الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي-، والذي يضم سام مرسي، في مواجهة مصرية خالصة في انطلاقة البريميرليج.
جدول مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي
وبهذا الصدد، نستعرض لكم جدول مواعيد مباريات ليفربول المحتملة في الدوري الإنجليزي -في حال عدم تغييرها-، وذلك على النحو التالي:
شهر أغسطس
• الجولة الأولى – السبت 17 أغسطس
مباراة إيبسويتش تاون ضد ليفربول: في الساعة 2:30 ظهرًا، (خارج الأرض).
• الجولة الثانية – السبت 24 أغسطس
مباراة ليفربول ضد برينتفورد: في الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).
• الجولة الثالثة – السبت 31 أغسطس
مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول: في الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).
شهر سبتمبر
• الجولة الرابعة – السبت 14 سبتمبر
مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).
• الجولة الخامسة – السبت 21 سبتمبر
مباراة ليفربول ضد بورنموث: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).
• الجولة السادسة – السبت 28 سبتمبر
مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).
شهر أكتوبر
• الجولة السابعة – السبت 5 أكتوبر
مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).
• الجولة الثامنة – السبت 19 أكتوبر
مباراة ليفربول ضد تشيلسي: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).
• الجولة التاسعة – السبت 26 أكتوبر
مباراة أرسنال ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).
شهر نوفمبر
• الجولة العاشرة – السبت 2 نوفمبر
مباراة ليفربول ضد برايتون: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).
• الجولة 11 – السبت 9 نوفمبر
مباراة ليفربول ضد أستون فيلا: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).
• الجولة 12 – السبت 23 نوفمبر
مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).
• الجولة 13 – السبت 30 نوفمبر
مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).
شهر ديسمبر
• الجولة 14 – الأربعاء 4 ديسمبر
مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول: في الساعة 8:45 مساءً، (خارج الأرض).
• الجولة 15 – السبت 7 ديسمبر
مباراة إيفرتون ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).
• الجولة 16 – السبت 14 ديسمبر
مباراة ليفربول ضد فولهام: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).
• الجولة 17 – السبت 21 ديسمبر
مباراة توتنهام هوتسبير ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).
• الجولة 18 – الخميس 26 ديسمبر
مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).
• الجولة 19 – الأحد 29 ديسمبر
مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).
شهر يناير 2025
• الجولة 20 – السبت 4 يناير
مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).
• الجولة 21 – الثلاثاء 14 يناير
مباراة نوتنجهام فورست ضد ليفربول: في الساعة 8:45 مساءً، (خارج الأرض).
• الجولة 22 – السبت 18 يناير
مباراة برينتفورد ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).
• الجولة 23 – السبت 25 يناير
مباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).
شهر فبراير
• الجولة 24 – السبت 1 فبراير
مباراة بورنموث ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).
• الجولة 25 – السبت 15 فبراير
مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).
• الجولة 26 – السبت 22 فبراير
مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).
• الجولة 27 – الأربعاء 26 فبراير
مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة 9 مساءً، (على ملعب أنفيلد).
شهر مارس
• الجولة 28 – السبت 8 مارس
مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).
• الجولة 29 – السبت 15 مارس
مباراة أستون فيلا ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).
شهر أبريل
• الجولة 30 – الأربعاء 2 أبريل
مباراة ليفربول ضد إيفرتون: في تمام الساعة 10 مساءً، (على ملعب أنفيلد).
• الجولة 31 – السبت 5 أبريل
مباراة فولهام ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).
• الجولة 32 – السبت 12 أبريل
مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).
• الجولة 33 – السبت 19 أبريل
مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).
• الجولة 34 – السبت 26 أبريل
مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).
شهر مايو
• الجولة 35 – السبت 3 مايو
مباراة تشيلسي ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).
• الجولة 36 – السبت 10 مايو
مباراة ليفربول ضد أرسنال: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).
• الجولة 37 – الأحد 18 مايو
مباراة برايتون ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).
• الجولة 38 – الأحد 25 مايو
مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس: في تمام الساعة 6 مساءً، (على ملعب أنفيلد).