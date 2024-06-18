الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مباريات ليفربول فى الدورى الإنجليزى موسم 2024-2025

ليفربول
ليفربول

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن جدول مباريات الموسم الجديد 2024-2025، وعلى رأسهم فريق ليفربول.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد 2024-2025 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 16 أغسطس المقبل.

وحسب ما تم إعلانه، فإن فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، سيستهل مشواره بمواجهة إيبسويتش تاون -الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي-، والذي يضم سام مرسي، في مواجهة مصرية خالصة في انطلاقة البريميرليج.

جدول مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم جدول مواعيد مباريات ليفربول المحتملة في الدوري الإنجليزي -في حال عدم تغييرها-، وذلك على النحو التالي:

شهر أغسطس

• الجولة الأولى – السبت 17 أغسطس

مباراة إيبسويتش تاون ضد ليفربول: في الساعة 2:30 ظهرًا، (خارج الأرض).

• الجولة الثانية – السبت 24 أغسطس

مباراة ليفربول ضد برينتفورد: في الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة الثالثة – السبت 31 أغسطس

مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول: في الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

شهر سبتمبر

• الجولة الرابعة – السبت 14 سبتمبر

مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة الخامسة – السبت 21 سبتمبر

مباراة ليفربول ضد بورنموث: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة السادسة – السبت 28 سبتمبر

مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

شهر أكتوبر

• الجولة السابعة – السبت 5 أكتوبر

مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة الثامنة – السبت 19 أكتوبر

مباراة ليفربول ضد تشيلسي: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة التاسعة – السبت 26 أكتوبر

مباراة أرسنال ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

شهر نوفمبر

• الجولة العاشرة – السبت 2 نوفمبر

مباراة ليفربول ضد برايتون: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 11 – السبت 9 نوفمبر

مباراة ليفربول ضد أستون فيلا: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 12 – السبت 23 نوفمبر

مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 13 – السبت 30 نوفمبر

مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

شهر ديسمبر

• الجولة 14 – الأربعاء 4 ديسمبر

مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول: في الساعة 8:45 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 15 – السبت 7 ديسمبر

مباراة إيفرتون ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

• الجولة 16 – السبت 14 ديسمبر

مباراة ليفربول ضد فولهام: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 17 – السبت 21 ديسمبر

مباراة توتنهام هوتسبير ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

• الجولة 18 – الخميس 26 ديسمبر

مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 19 – الأحد 29 ديسمبر

مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

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مواعيد مواجهات كبار الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2024 - 2025

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مواجهة مصرية خالصة فى انطلاق الموسم الجديد من الدورى الإنجليزى

شهر يناير 2025

• الجولة 20 – السبت 4 يناير

مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 21 – الثلاثاء 14 يناير

مباراة نوتنجهام فورست ضد ليفربول: في الساعة 8:45 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 22 – السبت 18 يناير

مباراة برينتفورد ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

• الجولة 23 – السبت 25 يناير

مباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

شهر فبراير

• الجولة 24 – السبت 1 فبراير

مباراة بورنموث ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

• الجولة 25 – السبت 15 فبراير

مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 26 – السبت 22 فبراير

مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

• الجولة 27 – الأربعاء 26 فبراير

مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة 9 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

شهر مارس

• الجولة 28 – السبت 8 مارس

مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 29 – السبت 15 مارس

مباراة أستون فيلا ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

شهر أبريل

• الجولة 30 – الأربعاء 2 أبريل

مباراة ليفربول ضد إيفرتون: في تمام الساعة 10 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 31 – السبت 5 أبريل

مباراة فولهام ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 32 – السبت 12 أبريل

مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 33 – السبت 19 أبريل

مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 34 – السبت 26 أبريل

مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

شهر مايو

• الجولة 35 – السبت 3 مايو

مباراة تشيلسي ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 36 – السبت 10 مايو

مباراة ليفربول ضد أرسنال: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 37 – الأحد 18 مايو

مباراة برايتون ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 38 – الأحد 25 مايو

مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس: في تمام الساعة 6 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

ليفربول الدورى الانجليزى مباريات ليفربول البريميرليج محمد صلاح سام مرسي إيبسويتش تاون

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