الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكريم أطباء شاركوا في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بمعهد دمنهور التعليمي

جانب من تكريم الأطباء
جانب من تكريم الأطباء بمحافظة البحيرة

قامت مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمحافظة البحيرة، منذ قليل، بتكريم الأطباء وأعضاء هيئة التمريض، المشاركين في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بالتعاون مع معهد دمنهور التعليمي، اليوم، وتم خلالها إجراء عدد 130 عملية جراحية بمختلف التخصصات. 

وقامت الدكتورة نيفين الكاتب والدكتور إبراهيم البنا مدير معهد دمنهور التعليمي بتكريم الدكتور سعيد عبدالمقصود هويدي رئيس أقسام الجراحة العامة، بالمعهد، بالإضافة إلى الدكتور محمد بكر نائب مدير المعهد الطبي القومي بدمنهور.

ونفذت مؤسسة الكاتب إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحيرة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وذلك بالتعاون مع معهد دمنهور التعليمي، وتكمن فريق الأطباء في معهد دمنهور التعليمي من إجراء أكثر من 130 عملية جراحية وتنوعت العمليات بين عظام ورسم عصب، مسالك بولية.

 

التحالف الوطني تكريم الأطباء معهد دمنهور التعليمى محافظة البحيرة دمنهور

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