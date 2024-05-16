ختام فعاليات الدورة التدريبية "أساسيات التصوير على الأشعة المقطعية" بالبحيرة

شهد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الخميس، ختام فعاليات الدورة التدريبية فى أساسيات التصوير على الأشعة المقطعية لأخصائي تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبى وفنيين الأشعة بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، والتى أقيمت خلال الفترة من ١٢/ ٥ / ٢٠٢٤ حتى ١٦/ ٥ / ٢٠٢٤ فى مستشفى كفر الدوار العام، ومستشفى رشيد المركزى، مستشفى المحمودية المركزى، ومستشفى ايتاى البارود المركزى، ومستشفى أبو المطامير المركزى، ومستشفى صدر دمنهور، ومستشفى حميات دمنهور، مستشفى ادكو المركزى.

واشتمل البرنامج التدريبى العملى والنظرى على أجهزة الأشعة المقطعية داخل أقسام الأشعة بالمستشفيات عن طريق المدربين استشاري وأخصائي الأشعة بالمديرية والمستشفيات.

توفير التدريب المستمر لهم لرفع أداء الأطباء

وفى كلمته أمام الحضور فى ختام الدورة، وجه الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة التحية لجميع الحضور، وحثهم على الاستفادة لأقصى درجة من كل ما تعلموه أثناء التدريب، مؤكدًا على توفير كافة الدعم لهم وتوفير كافة احتياجاتهم، ليؤدوا عملهم على أكمل وجه، وتوفير التدريب المستمر لهم لرفع الأداء لديهم، وحثهم على الإجتهاد فى العمل، حتى يشعر المواطن بتحسن المنظومه الصحية وجودتها، وحتى يشعر بالرضا التام عن الخدمة المقدمة له.

وفى الختام وزع الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، شهادات حضور فعاليات الدورة التدريبية على المتدربين وسط جو يسوده الفرح والبهجة من الجميع.