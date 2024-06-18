استجابة لـ"الدستور".. فريق طبي لفحص أسرة "بائع غزل البنات" بسوهاج

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنهم تواصلوا مع محمد حسين بائع غزل البنات بعد استغاثته في البث المباشر لجريدة “الدستور” لعلاج زوجته ووالدته على نفقة الدولة، مؤكدا أنه سيتم إرسال فريق متكامل للوقوف على حالتهما الصحية وعمل الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك بعد نشر جريدة "الدستور" بثا مباشرا مع محمد حسين إبراهيم، بائع غزل البنات، الذي وصف حالة والدته الصحية بأنها متدهورة وتحتاج لعلاج، وزوجته أيضا تعاني من نزيف إثر إصابتها بالبواسير، ما دفع مديرية الصحة بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد محروس للاستجابة السريعة.

وأثار بائع غزل البنات تعاطفا كبيرا بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يرمي بضاعته على الأرض ويظهر عليه اليأس، وبرر ذلك بأنه لم يستطع توفير احتياجات أسرته، بعد يوم شاق لم يبع خلاله شيئا من “غزل البنات” الذي تداينه به.

وقال محمد صاحب مقطع الفيديو، إنه اشترى غزل البنات من أحد التجار وخرج من الصباح الباكر في درجة حرارة 48 يلف على قدميه على أمل أن يبيعه ويرجع يسدد ثمنه ويشترى لأولاده الصغار حاجته، لكن لم يشترى منه أحد حتى عاد بالليل فصادفه في الطريق أولاد صغار طاردوه وأخذو يضايقونه ويسحبون منه الأكياس.

وتابع: “اتخنقت وقررت أقطع الأكياس وأرميها، معرفش أنه حد كان بيصورني لغاية ما لقيت الشيخ محمد من الوعظ بيتواصل معايا وبيقولي إيه اللى حصل، وأنا مش معايا مصدر رزق غير الشغلانة دى بسرح أبيع وأرجع بـ٥٠ أو ٧٠ جنيه أصرفهم على عيالي”.

وفاة طفل 10 سنوات في سوهاج



كان لقي تلميذ يبلغ من العمر 10 أعوام مصرعه، جرّاء اصطدام جرار زراعي به أثناء لهوه أمام المنزل، بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتعود تفاصيل الواقعة، عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا، يفيد بورود بلاغ بوصول الطفل ياسين ا ع ع 10 أعوام إلى مستشفي طما المركزي"جثة هامدة" إدعاء حادث جرار زراعي

وبسؤال والده المدعو الحسيني ع ع ع 38 عاما، سائق ومقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل إصطدم به جرار زراعي، قيادة المدعو الحسيني ع ع 40 عاما، سائق مقيم بذات الناحية مما أدي لوفاته وإتهم قائد الجرار بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية تم ضبط الجرار.

وبسؤال وقائده الجرار أفاد بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فأصطدم به عن طريق الخطأ.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " كسر بعظام الوجه ونزيف بالمخ أدي إلي هبوط حاد الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصطدام بجسم صلب " ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.