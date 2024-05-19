الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مبيدات وأسمدة و250 لتر زيت طعام منتهي الصلاحية بالبحيرة

ضبط مبيدات وأسمدة
ضبط مبيدات وأسمدة

وجَّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوِّل له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبدالعال، مدير المديرية رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق بمتابعة سمير البلكيمي، وكيل المديرية.

وأسفرت تلك الحملات بمركز شبراخيت عن ضبط 500 عبوة بويات منتهية الصلاحية، و250 لتر زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي وطن أسمدة زراعية و100علبة سجائر مجهولة المصدر، كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار. 

ضبط مبيدات وأسمدة زراعية

وبمركزي كفر الدوار ووادي النطرون، تم ضبط كمية من المبيدات والأسمدة الزراعية منتهية الصلاحية، و5 مخابز أنتجت خبزًا ناقص الوزن ومخبزين تصرفا في 55 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و5 مخابز أنتجت خبزًا غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار. 

وبحملات مماثلة بمركزي كوم حمادة وبدر، تم ضبط مخبز تصرف في 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و11 مخبزًا أنتجت خبزًا ناقص الوزن، ومخبزين أنتجا خبزًا غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار ولعدم نظافة أدوات العجين. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

تموين البحيرة كوم حمادة محافظة البحيرة نهال بلبع دمنهور

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