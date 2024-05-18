السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استبعاد رئيس لجنة ومراقب و2 ملاحظين لحين انتهاء التحقيقات بالبحيرة

يوسف الديب
يوسف الديب

قرر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة على الفور اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتم إحالة الطالب للتحقيق، مع استبعاد كل من رئيس اللجنة والمراقب الأول وعدد 2 من الملاحظين بتلك اللجنة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات معهم، وذلك فور رصد غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة لحالة غش إلكتروني خلال مادة الهندسة بالفترة الأولى بامتحانات الشهادة الإعدادية اليوم بإحدى لجان وادي النطرون.

 

منع دخول أي أجهزة محمول أو أجهزة إلكترونية داخل جميع مدارس البحيرة 

وأكد وكيل الوزارة أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون فيما يخص الإجراءات واللوائح المنظمة لسير الامتحانات، ومنها منع دخول أي أجهزة محمول أو أجهزة إلكترونية سواء مع الطلاب والملاحظين، وأي مخالفة سيتم على الفور الضرب بيد من حديد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين على حد سواء، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.

 

الالتزام بكل الضوابط واللوائح المنظمة للامتحانات بالشهادة الإعدادية بالبحيرة 

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية بمحافظة البحيرة أن الامتحانات سبقها إعداد جيد ورفع درجة الاستعداد، كما عقد وكيل الوزارة عدة اجتماعات مع رؤساء اللجان شدد خلالها على الالتزام بكل الضوابط واللوائح المنظمة للامتحانات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع الغش.

كما أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية انطلقت يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 مايو وتتم أمام 627 لجنة تستقبل أكثر من 115 ألف طالب وطالبة بعدد 18 إدارة تعليمية مع القيام باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك التوصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية المتواجدة داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، وذلك خلال  فترة أداء الطلاب  الامتحانات.

تعليم البحيرة محافظة البحيرة يوسف الديب امتحانات الإعدادية نهال بلبع

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