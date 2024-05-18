ضمن "حياة كريمة".. انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي ICDL بالبحيرة

انطلقت اليوم بمكتبة مصر العامة بدمنهور، فعاليات البرنامج التدريبي للحصول على شهادة ICDL والذي نظمته وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية بالتعاون مع محافظة البحيرة لتدريب الموظفين المنتقلين للعمل بمجمعات الخدمات الحكومية ضمن المبادرة الرئيسية "حياه كريمه" وذلك فى ظل توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأشارت الدكتورة كريمة السلاموني - منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، إلى أن التدريب يشمل 27 ساعة تدريبية على مدار 3 أسابيع لكل مجموعة بإجمالى عدد 4 مجموعات، كل مجموعة عدد 16 متدربا وذلك للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص حيث يتم دراسة "تكنولوجيا المعلومات - ويندوز - نت - وورد - اكسيل - بوربوينت - طباعة"

تدريب موظفي الوحدات المحلية بمراكز دمنهور وأبو المطامير وكفر الدوار

كما أكدت الدكتورة كريمة السلاموني - منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، أنه تم تدريب موظفي الوحدات المحلية بمراكز دمنهور وأبو المطامير وكفر الدوار وجاري التنسيق لتدريب موظفي الوحدات المحلية بمراكز حوش عيسى ووادي النطرون وذلك لتحسين أداء موظفي مجمعات الخدمات الحكومية والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق الاستفادة المرجوة من مجمعات الخدمات الحكومية بالشكل الأمثل.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وفي إطار جهود الدولة لميكنة الأعمال الحكومية والتأكيد على أهمية الدورات التدريبية التي تهتم بالتركيز على تدريب العنصر البشري بهدف تنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة مع الاهتمام بشكل كبير بالأنشطة والخدمات الأخرى التى تهم جميع المواطنين في جميع أنحاء مراكز محافظة البحيرة.