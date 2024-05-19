رئيس مدينة الدلنجات يتابع اللمسات الأخيرة لافتتاح مبني الشهر العقاري (صور)

تفقد اللواء وائل زغلول، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، أعمال الإنشاءات الداخلية والخارجية وأعمال البناء واللمسات الأخيرة لتسليم مشروع مبنى الشهر العقاري ومبني الخدمات بوحدة مرور كوم قرطاس بالدلنجات، وذلك بحضور الرائد شعبان الجمل رئيس وحدة المرور وقيادات إدارة المرور بالبحيرة.

وقال رئيس مركز الدلنجات إن المبنى الجديد مقام على أعلى مستوى، ويوفر سبل الراحة للمواطنين وكذلك العاملين ويستطيع من خلاله المواطن الحصول على الخدمة في أقل وقت ممكن، ومن المنتظر افتتاحه قريبا، مشيرًا إلى أن المبني يتكون من 3 مباني على مساحة 4000 متر عبارة عن مبنى إداري لوحدة المرور عبارة عن دور أرضي وأربع أدوار على مساحة 816 مترًا ومبنى آخر على مساحة 320 مترًا عبارة عن دور أرضي ودورين علويين سكن للمجندين ومسجد وجزء إداري وجزء مخصص ورش خاص بالمرور ومبنى آخر للشهر العقاري على مساحة 300 متر والمكون من دور أرضي وعلوي لتخليص كل ما يخص البيع والتسجيل الخاص بالسيارات.

كما أكد زغلول أنه جارى الانتهاء من تجهيز المبني بالكامل وتسليمه كما تم متابعة سير العمل وعدم وجود أي مشاكل تعيق العمل فالمبني ضمن مشروعات مشتركة تنفذ من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ومقام على أرض أملاك دولة تم تخصيصها لوحدة المرور في أرض كوم قرطاس بجوار سوق المواشي، لافتًا إلى أن المبنى سيوفر الوقت وراحة المواطنين والحصول على الخدمة في أقل وقت ممكن ويعد هذا المبنى إنجازًا جديدًا على أرض مركز الدلنجات.

كما أكد رئيس مدينة الدلنجات سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في وحدة المرور لتستقبل أصحاب السيارات وراغبي تلقي الخدمات، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء مبني إدارة مرور جديد لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، وتلقي الخدمة على أعلى مستوى.