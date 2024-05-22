الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

الصف الأول الإعدادي
الصف الأول الإعدادي

مع انتهاء ماراثون امتحانات أولى إعدادي يحرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم عبر جوجل، حيث انتهى طلاب سنوات النقل من امتحانات نهاية العام لعام 2024 الأسبوع الماضي.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

وتنشر “الدستور” رابط وخطوات الحصول على نتيجة أولى إعدادي برقم الجلوس، والتي سوف يكون من السهل الحصول عليها من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، أو بوابة التعليم الأساسي التي تتبع لمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة.

نتيجة امتحان الصف الأول الإعدادي

وربما سيكون من الصعب على الطلبة الحصول على نتيجة امتحان الصف الأول الإعدادي من خلال رقم الجلوس، حيث سيستخدم رقم الجلوس مع جميع الشهادات الإعدادية وأيضا مرحلة الثانوية العامة، أما باقي سنوات النقل ستحتاج للرقم القومي المدون بشهادة ميلاد الطالب بأعلى الصفحة، وسيتكون من 14 رقما، ودون ذلك لن يتيح الحصول على النتيجة عبر الموقع الإلكتروني، وذلك مع العلم أن هناك 5 مواد ستضاف إلى المجموع وهم كالآتي:

  1. اللغة العربية
  2. اللغة الإنجليزية
  3. مادة الرياضيات
  4. العلوم
  5. الدراسات الاجتماعية

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1%

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الدستور

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني بالاسم

وعن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي لعام 2024 في الترم الثاني بالاسم، فلا يوجد أي رابط إلكتروني يمكن الطالب من الحصول على نتائج الصف الأول الإعدادي عبر وضع الاسم فقط، ولكن سيجب وضع الرقم القومي الخاص بالتلميذ، وإليكم خطوات الحصول على نتائج الصف الأول الإعدادي من خلال بوابة التعليم الأساسية: 

  1. قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسية اضغط هنا.
  2. ثم سيقوم الطالب بتحديد العام الدراسي لطلاب الصف الأول الإعدادي.
  3. وكذلك كتابة المرحلة التعليمية الإعدادية
  4. ثم سيقوم بتحديد الفصل الدراسي نهاية العام.
    وعليك وضع الرقم القومي الخاص بك مكون من 14 رقما.
  5. ثم بعدها يضغط الطالب على إظهار النتيجة.
  6. واخيرًا إذا لم ستظهر سوف سيكون هناك رسالة تخبرك أن النتيجة لم تظهر إلى الآن وعليك الانتظار يومين.
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نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات

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نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الاعدادي وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي نتيجة اولي اعدادي الثانوية العامة

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