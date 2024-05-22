الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

ثالثة إعدادي
ثالثة إعدادي

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم من الأسئلة التي يطرحها طلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، وتصدَّرت اهتمامات الكثيرين خلال الساعات القليلة الماضية.

وتستعرض "الدستور" طرق البحث عن نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم، ضمن خدمة مستمرة تقدّمها للزوار والقراء على مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني وحسابتها على منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

على الرغم من إتاحة الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 عبر البوابة الإلكترونية، إلا أن مديرية التربية والتعليم لم تعلن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، ولكن من المتوقع أن تعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، فور انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح والمراجعة عليها وتجميع الدرجات ونتائج الإدارات التعليمية بالعاصمة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الدستور

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

رابط وطريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم

 

وتستعرض "الدستور" طريقة الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم، حتى يسهل على الطلاب البحث عنها فور اعتمادها وظهورها بشكل رسمي.

  • الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي أو من خلال موقع نتيجة نت (اضغط هنــا).
  • الخطوة الثانية: قم بالضغط على اختيار "مرحلة الشهادة الإعدادية".
  • الخطوة الثالثة: قم باختيار المحافظة التابع لها.
  • الخطوة الرابعة: قم بكتابة رقم الجلوس صحيح.
  • الخطوة الأخيرة: في نهاية الأمر قم بالضغط على زر بحث.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

 

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

أما عن المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني فهى: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

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الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

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برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2024 الترم الثاني

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الدستور

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

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