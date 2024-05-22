الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1%

ارشيفية
ارشيفية

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح بلغت 85.1%، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبدالتواب وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التعليم.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثالث على التوالي، حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 13 ألفا و785 طالبا، موزعين على 69 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

وأكد محافظ بورسعيد، أن تعليم ببورسعيد أصبح نموذجا يحتذى به من قبل باقى محافظات الجمهورية، وله السبق فى العديد من القضايا المهمة يعتبر ذلك ترجمة صادقة للمجهود الضخم المبذول من تعليم بورسعيد على مدار أعوام سابقة.

كما أثنى اللواء عادل الغضبان، على مجهود قيادات التعليم ومعلمي بورسعيد، مشيدا بمجهود رئيس كنترول الشهادة الإعدادية هذا العام.

من جانبه أعرب وكيل الوزارة، عن سعادته بنسبة النجاح للشهادة الإعدادية لهذا العام مؤكدا أنها جاءت بتضافر كافة الجهود لإعلاء مصلحة الطالب ووجه الشكر والتقدير لرئيس الكنترول، وكافة أعضاء كنترول الشهادة الإعدادية لما يبذلونه من جهد طوال فترة الامتحانات وصولا إلى النتيجة النهائية.

ومن المقرر أن يكرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد العشرة الأوائل على مستوى المحافظة والحاصلين على أعلى الدرجات.

الجدير بالذكر، أن عدد الطلاب النظاميين المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام 11092 طالبا وطالبة موزعين على 56 لجنة وعدد الناجحين 8893 طالبا بنسبة نجاح 80.55%، وقد أعلن محافظ بورسعيد هذه النتيجة أمام جمع كبير من الصحفيين والاعلاميين وأولياء أمور الطلاب أوائل المحافظة.

للحصول على نتيجة الإعدادية من هنــــــــــا

محافظ بورسعيد الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم البابل شيت التعليم الخاص

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