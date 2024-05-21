محافظ بورسعيد يستعرض جهود إنشاء ورفع كفاءة وتطوير المدارس للعام الحالى

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مهندس حمودة نعمان بدر، مدير هيئة الأبنية التعليمية ببورسعيد؛ لبحث ومناقشة عدد من موضوعات التعاون بين الجانبين في قطاع التعليم، واستعراض خطة الهيئة في إنشاء ورفع كفاءة المدارس للعام الحالي.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد مع مدير هيئة الأبنية التعليمية خطة الإنشاء والصيانة للعام الحالي٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث أكد محافظ بورسعيد أنه تم طرح ٨ مدارس تشمل إنشاء جديد وتوسع وإحلال جزئي، منهم مدرسة المتفوقين stem ببورفؤاد، كما أنه تم الانتهاء من إنشاء ٩ مدارس بعدد فصول ٢٠٤ فصول، وصيانة ١٣ مدرسة، خلال العام الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وجار حاليا العمل في انشاء خمس مدارس بعدد ١٨٩ فصلا، وصيانة ٧ مدارس أخرى.

من جانبه، وجه مدير هيئة الابنية التعليمية الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل، مشيدا بالتنمية والتطورات التي شهدتها بورسعيد على الأصعدة كافة، خاصة التطور الكبير في قطاع التعليم ببورسعيد، مؤكدا تقديم الدعم لمحافظة بورسعيد فيما يتعلق بقطاع الأبنية التعليمية لاستمرار النهضة التعليمية التي تجرى.

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