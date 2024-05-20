الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يبحث الفرص الاستثمارية مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، وفدا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشئون الشرق الأوسط، لبحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وإبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للإستثمار، ومديري الإدارات المختصة بالمحافظة.

بحث سبل التعاون وجذب الفرص الاستثمارية 

وفي بداية اللقاء رحب محافظ بورسعيد، بالوفد على أرض بورسعيد، معربا عن سعادته بتعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يساهم في إقامة المشروعات المتنوعة التي تدعم خطة التطوير والتنمية داخل محافظة بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات،  مستعرضا مقومات المناطق الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد، مؤكدا علي أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

فيلم تسجيلي بعنوان " شركاء النجاح "

وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان " شركاء النجاح " يوضح  إنجازات محافظة بورسعيد في مختلف القطاعات،عقبة استعراض بريزنتش حول الفرص والمقومات الاستثمارية بجنوب بورسعيد، بما تشمله من مخططات سكنية وتجارية وصناعية وسياحية، فضلا عن موقعها المتميز بما يعظم من الفرص الاستثمارية بجنوب بورسعيد ويحقق الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات المتاحة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مختلف مجالات التنمية، بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية،  فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

ومن جانبهم، وجه الوفد الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن استقباله،كما أشادوا بالتنمية والطفرة الصناعية والتجارية والسياحية على أرض بورسعيد والتي كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة.

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محافظ بورسعيد وفد وفد أمريكى وكالة

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