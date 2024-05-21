السجن 5 سنوات للمتسبب في وفاة 3 طلاب جامعة وسيدة ببورسعيد

قضت محكمة جنح بورسعيد برئاسة المستشار محمد حمدي، بالسجن 5 سنوات مع النفاذ علي لؤي الصعيدي، المتهم بالتسبب في وفاة 3 طلاب جامعة وسيدة، بعدما دهسهم بسيارته الملاكي بشوارع بورسعيد.

وأحالت جهات التحقيق المتهم لمحكمة الجنح بثلاث اتهامات وهي "القيادة برعونة، وارتكاب مخالفة مرورية، والنكول عن مساعدة الضحايا، ونظرت المحكمة القضية، واعطت للمتهم حقه في الدفاع عن نفسه، واستوفت كافة الإجراءات قبل اصدار حكمها بالسجن 5 سنوات مع النفاذ.

وتوفي إثر الحادث كل من: محمد عبد الله الشامي، ومحمد خميس، وعمر شريف، ورضا السيد البدوي وتبلغ من العمر 50 عاما رقم 2544.

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