رئيس مدينة بورفؤاد يبحث استعدادات الشاطئ لاستقبال الموسم الصيفى

وجَّه الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، الإدارات الميدانية برفع كفاءة شاطئ المدينة ليكون متنفسًا للأهالي، حيث سيتم رفع كفاءته بشكل كامل، ليكون على مستوى راقٍ يليق بأبناء المحافظة، وكذا الاستعداد المبكر الموسم الصيفي.

كما عقد رئيس مدينة بورفؤاد، على هامش جولته التفقدية للشاطئ، اجتماعًا موسعًا، مع مؤجري كافتيريات شاطئ المدينة؛ لبحث استعدادات الشاطئ لاستقبال فصل الصيف.

استعدادات موسم الصيف

كما وجَّه الدكتور إسلام بهنساوي، الأجهزة التنفيذية بالتواجد الدائم والمستمر وتكثيف ورديات العمل للإدارات الميدانية المتمثلة في تحسين البيئة والحدائق والكهرباء والنقل الميكانيكي وذلك ضمن استعدادات المدينة المبكرة لاستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف.

كما شدد رئيس مدينة بورفؤاد، على ضرورة الاهتمام بنظافة الشاطئ كونه المتنفس لأهالي مدينة بورفؤاد وهي الخطوة التي تسبق خطة التطوير ورفع كفاءة الشاطئ الذي يُعد واجهة جمالية للمدينة.

ووجَّه رئيس مدينة بورفؤاد، بضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي للمدينة، مشيرًا إلى أن مدينة بورفؤاد أصبحت محط أنظار العالم أجمع؛ نظرًا لموقعها الاستراتيجى الفريد المؤدي إلى قلب المشروع القومي الكبير لتنمية محور قناة السويس الأمر الذي يحتم استمرارية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لمختلف قطاعات المدينة حتى تظل في أبهى وأجمل صورة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث