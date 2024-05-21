محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمجمع الاسترشادي المطور

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي بمجمع المصالح بالديوان العام، لمتابعة سير وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين، بعد تطوير المجمع على أعلى مستوى، للارتقاء بمستوى الخدمة، في ظل ما تشهده المنظومة الإدارية من تطور غير مسبوق بمحافظة بورسعيد، رافقه خلال جولته اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يلتقي عددًا من المواطنين للتعرف على آرائهم حول الخدمات المقدمة

ومر المحافظ على أقسام المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التتفيذي بمجمع المصالح، وحرص على التأكد من انتظام سير العمل داخل المركز، كما التقى موظفي المركز، وشدد على أهمية الدقة والسرعة في إنجاز الأعمال والتيسير على المواطنين، والتطوير المستمر لمستوى الأداء، مشيرًا إلى أننا نهدف في المقام الأول لتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين.

وحرص محافظ بورسعيد على لقاء المواطنين، وتحدث معهم حول مستوى الخدمات التي يتلقونها من خلال المجمع المطور، ومدة تلقي الخدمات، فضلاً عن رضاهم عن مستوى الموظفين العاملين بالمركز، كما تحدث معهم حول ٱرائهم عن التطوير الذي شهده المجمع الاسترشادي، والفرق الذي لاحظوه في تطور مستوى الخدمات.

ومن جانبهم، وجه المواطنون الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد لحرصه على التيسير عليهم، والارتقاء بمستوى الخدمات في كافة القطاعات، معربين عن فخرهم بما شهده النظام الإداري في محافظة بورسعيد من تطور يأتي بالتزامن مع مختلف المشروعات التنموية والخدمية العملاقة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ لعدد من ٱراء المواطنين حول ما تشهده محافظة بورسعيد من أعمال تنموية على أعلى مستوى، فضلاً عن إقامة كبرى المشروعات التي تهدف للارتقاء بحياة المواطنين.

وخلال جولته، تفقد محافظ بورسعيد سير العمل في عدد من إدارات الديوان العام، مؤكدًا تقديم كامل الدعم بما يسهم في توفير أفضل بيئة عمل للموظفين، مشيرًا إلى أن الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورًا غير مسبوق منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة ببورسعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسرعة إنجاز الأعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية.

يذكر أن الدور الأول من مجمع المصالح الحكومية تم تطويره ليضم عدد من الإدارات التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، بما يساهم في تطوير مستوى الأداء وسرعة إنجاز الأعمال.

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