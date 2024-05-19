تفاصيل العثور على سيدة في حالة تعفن داخل منزلها ببورسعيد

عثر أهالي بورسعيد الأحد، على جثة سيدة في حالة تعفن في ظروف غامضة يرجح وافتها منذ 5 أيام داخل منزل في نطاق حي الزهور.

وتلقت إدارة النجدة بمديرية أمن بورسعيد بلاغًا يفيد بالعثور على جثة متعفنة داخل منزل بمساكن عمر بن الخطاب في نطاق حى الزهور وعلى الفور انتقل رجال المباحث بمديرية أمن بورسعيد إلى موقع البلاغ.

واتضح أن السيدة تدعى مديحة الحسينى محمد أحمد فرح، 62 سنة، وجاري نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.