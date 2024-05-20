محافظ بورسعيد يشدد على الإسراع فى معدلات أعمال إنشاء سوق "على بن أبى طالب" بحى الزهور

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة التنفيذية لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عماد البرشة وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، وجهاز تعمير سيناء المهندسة هويدا شميس، ورئيس حي الزهور أحمد البهي، ومقاولى المشروعات والإدارات المختصة بالديوان العام.

محافظ بورسعيد يشدد على الإسراع في معدلات أعمال إنشاء سوق "على بن أبي طالب" بحي الزهور

في بداية اللقاء، استعرض اللواء عادل الغضبان مستجدات تنفيذ سوق على الحضارية النموذجية الجديدة، والذي يأتي في إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية نموذجية تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة.

واستمع محافظ بورسعيد لآخر الأعمال التي شهدتها منطقة علي بن أبي طالب، والتي تشهد حاليًا أعمال رصف الطرق، مع رفع كفاءة البنية التحتية والصرف الصحي بالمنطقة، مشددًا على أن تسير الأعمال بالتوازي مع إنشاء سوق على بن ابي طالب النموذجية الجديدة، مؤكدًا أنه لن يسمح بعودة الإشغالات والأسواق العشوائية مرة أخرى بمنطقة علي.



وأشار إلى أن التطوير يشمل إقامة سوق جديدة نموذجية حضارية تضم كل الباعة الجائلين بمنطقة على ومصممة على أحدث طراز، وذلك على غرار بازار بورسعيد الجديد، على أن تكون السوق على أكبر مساحة ممكنة مع تصميمها على أحدث طراز لتشمل محلات الأسماك واللحوم والخضروات والفاكهة والمنافذ الخدمية، مع مراعاة التقسيم الأنسب للمحلات داخل السوق، ويشمل أيضًا التطوير العمارات السكنية والطرق وإقامة ملاعب ومسطحات خضراء وغيرها لتحقيق الواجهة الحضارية والجمالية للمنطقة، وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع والتنسيق بين جميع الجهات المختصة.

وخلال اللقاء، تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطرق التي يجرى تطويرها، ضمن خطة موسعة تشهدها بورسعيد للمرة الأولى من نوعها، لرفع كفاءة منظومة الطرق وتيسير الحركة المرورية للسيارات والمواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف العمل في تطوير شارع الأمين وشارع ستالينجراد والعبور وعدد من الطرق الأخرى ببورسعيد وبورفؤاد، لسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير وفقًا للمواعيد المقررة وقبل عيد الأضحى المبارك، لتيسير الحركة المرورية، موجهًا بالتنسيق بين كل الجهات المختصة بالعمل وتكثيف الجهود.

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