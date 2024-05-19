الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة بورسعيد يشهد عرض "رسالة من شباب مصر" بكلية التربية الرياضية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، العرض الرياضي "رسالة من شباب مصر" بكلية التربية الرياضية، بحضور الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن محمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة والمجتمع والدكتور أحمد عبد القادر عميد كلية التربية الرياضية، وسامية المصيلحي أمين عام الجامعة ووكلاء كلية التربية الرياضية.

وأبدى رئيس الجامعة سعادته بالعروض الرياضية المختلفة التي قدمها طلاب الكلية، مشيدا بالدور الذي تقدمه للمجتمع في مختلف الألعاب الرياضية معربا عن سعادته بمشاركة طالبين في أوليمبياد باريس المقبل، مؤكدا أن الدولة المصرية توفر كافة الإمكانات للرياضيين لتقديم أفضل نتائج على المستويين القاري والعالمي.

تفاصيل العرض

شهدت الاحتفالية  تنوعا في العروض والفقرات، واستعرض طلاب الكلية من الشباب بالكرات والأدوات الرياضية بتصميمات مختلفة وحركات استعراضية  تعبر عن القوة والحماس التي يتمتع بها الطلاب ويتدربون عليها طوال فترة الدراسة.

استعراضات تعبر عن الطابع والتراث المصرى

فيما قدمت فتيات الكلية استعراضات تعبر عن الطابع والتراث المصري، أبهرت جميع الحضور خاصة اللياقة البدنية والدقة العالية اللواتي ظهرن بها، كما قدم عرضا لبراعم الجمباز بإشراف الدكتور إيهاب عبد المنعم والدكتور محمد عكاشة وعروض الطلاب من الشباب تحت إشراف الدكتور عماد عبد الغني وعروض الفتيات إعداد الدكتورة رانيا عزت.

وعلى هامش الاحتفالية قام عميد الكلية بتقديم درع الكلية للسيد رئيس الجامعة، وقامت كلية التربية الرياضية بتوقيع بروتوكول تعاون مع النادي المصري وآخر مع نادي بورفؤاد.

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جامعة بورسعيد رسالة شباب جامعة بورسعيد عرض

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