بعثة الزمالك تصل القاهرة عقب لقاء نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفيدرالية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب بعد خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك في رحلة طيران استغرقت حوالي خمس ساعات تقريبًا.

وكان مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب وفر طائرة خاصة للفريق في رحلة المغرب لتوفير كل سبل الراحة للفريق.

وكان فريق الزمالك قد سقط في فخ الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية.

ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له مساء الأحد المقبل، من أجل التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وكان لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدون من لقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أدوا تدريبات خاصة، تحت قيادة الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز.

جاء ذلك بناء على قرار المدير الفني من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء أو حصلوا على فرصة لوقت قليل.

أول تعليق من جوزيه جوميز عقب الخسارة أمام نهضة بركان

قال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، إن فريقه لم يبدأ الشوط الأول بشكل جيد في لقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية، ولكن الأداء كان أفضل في الشوط الثاني.

وأضاف: "لسنا سعداء بالنتيجة، وأشعر بقدرتنا على تغيير نتيجة المباراة في الشوط الثاني بالقاهرة، وحضرنا للمباراة من أجل تحقيق الفوز في لقاء الذهاب، ولكن كانت هناك بعض الأخطاء في الشوط الأول استغلها فريق نهضة بركان بشكل صحيح".

وأوضح المدير الفني أنه لم يتوقع النتيجة قبل اللقاء، مشددًا على أن نهضة بركان فريق قوي وفريقه استعد بالطريقة التي لعب بها وكان من الممكن أن يقدم الزمالك مستوى أفضل.

وشدد على أن الزمالك يجب أن يركز بشكل أفضل ويخلق فرصًا أكبر من أجل التسجيل، وتهديد مرمى الفريق المنافس في اللقاء.

وأوضح جوميز أنه سيبدأ الإعداد للقاء العودة من أجل تحقيق الفوز وحسم اللقب.

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل، 19 مايو، على ملعب استاد القاهرة.