موعد إعلان نتائج مزايدة الذهب.. وحقيقة فوز 3 شركات عالمية

صرح مصدر مسئول في قطاع التعدين بأن الأنباء التي تم تداولها على المواقع الإلكترونية حول فوز 3 شركات أجنبية بالمزايدة العالمية التي أطلقتها الشركة في مناطق البرامية وحماطة بالصحراء الشرقية لاستخراج الذهب، غير صحيحة.

موعد إعلان نتائج مزايدة الذهب

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن عملية المزايدة ما زالت جارية ولم تختتم بعد، حيث إنه تم الانتهاء من تقييم العروض الفنية للشركات العالمية المتقدمة، ولكن التقييمات المالية لم تكتمل بعد، مما يعني أنه لا يمكن حتى الآن تحديد هوية الشركات الفائزة.

البرامية وحماطة

وأكد المصدر أن المزايدة التي أعلنت عنها الشركة تشمل منطقتين فقط، وهما "البرامية وحماطة"، وأن عدد الشركات التي تقدمت لهذه المزايدة يبلغ أربع شركات عالمية من جنسيات مختلفة، وتأتي هذه الشركات من دول كروسيا وكندا وبريطانيا والسعودية.

وأوضح أن المنافسة الحالية تدور فقط بين هذه الأربع شركات للفوز بالمنطقتين المعروضتين، وتساءل كيف يمكن أن يكون الفائزون ثلاث شركات كما يتم تداوله على نطاق واسع في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد عدم صحة وكذب الأخبار المتداولة.

وطالب المصدر بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والمضللة التي قد تسبب بلبلة، خاصة في ظل جهود الدولة ووزارة البترول لاستقطاب وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع التعدين بمصر.

وأضاف المصدر أن نشر معلومات غير دقيقة يمكن أن يعرقل هذه الجهود ويؤثر سلبًا على البيئة الاستثمارية في البلاد، مؤكدًا على أهمية أن تكون المعلومات المنشورة حقيقية وموثوقة لضمان استمرارية ونجاح التعاون بين الشركات العالمية والدولة في هذا القطاع الحيوي.

موعد الإعلان

وكشف المصدر عن أن الإعلان عن أسماء الشركات الفائزة في المزايدة العالمية سيتم بعد إجازة عيد الأضحى، حيث ستكون هناك شركتان فقط اللتان ستفوزان بحقوق المزايدة وليس ثلاثًا كما تم تداوله سابقًا، وسيتم هذا الإعلان بعد الاعتماد الرسمي من قبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وكانت شركة "شلاتين"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أغلقت باب تقديم العروض للمشاركة في المزايدة العالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في 7 مارس 2024، وكان قد تم الإعلان عن هذه المزايدة في أبريل من العام السابق، 2023.

أغنى المناطق بالذهب في مصر

وتعد هذه المزايدة التي قامت بها "شلاتين" من بين أهم المزايدات العالمية في مجال التنقيب عن الذهب وتسلط الضوء على أهمية منطقتين في الصحراء الشرقية تعتبران من أغنى المناطق بالذهب في مصر:

1. منطقة البرامية: تقع هذه المنطقة على جانبي الطريق الأسفلتي الرابط بين مرسى علم وإدفو، وتبعد حوالي 120 كيلومترًا غرب مدينة مرسى علم، وتغطي المنطقة مساحة تقارب 481 كيلومترًا مربعًا، مما يجعلها موقعًا استراتيجيًا للتنقيب.

2. منطقة حماطة: تقع هذه المنطقة في جنوب الصحراء الشرقية على ساحل البحر الأحمر، وتمتد لمسافة 50 كيلومترًا، وتشمل المنطقة مساحة إجمالية تبلغ 1220 كيلومترًا مربعًا، ما يكسبها أهمية كبيرة من الناحية التنقيبية والاقتصادية.