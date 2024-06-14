الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فاعل الخير" وراء مقتل مسنة الشرقية

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، في كشف ملابسات واقعة مقتل سيدة مسنة مقيمة بمفردها داخل مسكنها بنطاق مركز الزقازيق، وتبين قيام شخص بارتكاب الجريمة بهدف سرقتها.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى الأحرار التعليمى، بوصول ربة منزل، مقيمة نطاق مركز الزقازيق، مصابة بكدمة بالرأس وإضطراب بدرجة الوعى ونزيف بالمخ، وتوفيت بعد ساعات من وصولها.

كشفت  التحريات التى قام بها ضباط إدارة البحث الجنائي بالشرقية، وجود شبهة جنائية فى الوفاة وقيام “أحمد ال”31 عاما مقيم  نطاق قسم ثانى الزقازيق، بارتكاب الجريمة، حيث تتبع السيدة أثناء سيرها بالشارع وأوهمها بمساعدتها بتوصيلها لمسكنها لكبر سنها، وبعد ذلك غافلها واختبئ داخل المسكن وقام بسرقة محتويات من المطبخ وعندما شعرت به وحاولت الاستغاثة قام بالتعدى عليها ورطمها أرضا محدثا إصابتها التى أودت بحياتها.

توصلت تحريات البحث الجنائي إلى تحديده وتم ضبطه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 16679 جنح مركز الزقازيق لسنة 2024، وتم إحالته للنيابة العامة بمركز الزقازيق التى قررت برئاسة يحيى قدرى، رئيس النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وجهت له تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

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