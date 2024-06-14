ضبط 15 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز قويسنا بمحافظة المنوفية بمعاونة فريق من مديرية أمن المنوفية، من القبض على 15 شخصًا وذلك خلال مشاجرة بين عائلتين في قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا، وذلك عقب ورود بلاغ من الأهالي لمركز الشرطة، وعلى الفور، فرضت قوات الأمن كردون أمني على المنطقة وطوقتها وقامت بالسيطرة على الأمان وأعادت الانضباط والهدوء للقرية.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل وأحداث الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد أحمد السيد مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بقرية طه شبرا التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور، تم الدفع بقوات الشرطة بتواجد قيادات شرطية وإلقاء القبض على بعض المتهمين.

وبالانتقال والفحص تبيَّن إصابة شخصين بالمشاجرة وتم نقله ما إلى مستشفى قويسنا المركزي لتلقي الرعاية الطبية، كما تم القبض على 15 شخصًا من الطرفين.

كما تبيَّن لهم احتراق كابينة سيارة بسبب إلقاء احد أطراف الشجار زجاجة مولوتوف، وتمكنت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية من إحكام قبضتها على الوضع بالقرية وفرضت السيطرة على طرفيِّ المشاجرة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.