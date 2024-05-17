الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الزمالك يجتمع مع جوميز واللاعبين قبل مباراة نهضة بركان

ذهاب الزمالك ونهضة
ذهاب الزمالك ونهضة بركان

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك، على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، لمؤازرة الفريق قبل موقعة الحسم المرتقبة أمام نهضة بركان بنهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي حسم الكونفيدرالية الإفريقية

يستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، في الثامنة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها الحالية (2023 /2024).

وتواجد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، والكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على كرة القدم.

وحرص أعضاء مجلس الإدارة على الاطمئنان على استعدادات الفريق للمباراة المرتقبة أمام نهضة بركان.

من جانب آخر، بدأ الزمالك مرانه بفقرة بدنية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال، وخاض خلالها اللاعبون تدريبات متنوعة بناء على البرنامج الموضوع للفريق.

وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وجهازه المعاون، شهدت التركيز على بعض الجوانب الخططية لتنفيذها في المباراة المقبلة.

وفي ختام التدريب خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.

أما الثنائي شيكابالا قائد الفريق الأبيض ومصطفى الزناري المدافع، فخاضا تدريبات تأهيلية لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي.

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