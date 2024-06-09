بميزات جديدة.. قناة "مصر قرآن كريم" تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيقها

أعلنت قناة مصر قرآن كريم عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقها على الهواتف المحمولة، والمتاح الآن على كل من متجر آبل ومتجر جوجل بلاي.

يتضمن هذا التحديث مجموعة من الميزات الجديدة والتحسينات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم.

ويشمل التحديث الجديد:

القبلة: تمت إضافة عدة أشكال لاتجاه القبلة لمساعدة المستخدمين في العثور على الاتجاه الصحيح للصلاة. الأذان: يمكن للمستخدمين الآن تلقي إشعارات الأذان في مواعيد الصلاة. إضافة الأجزاء للقارئ: يتضمن التطبيق الآن أجزاء إضافية لكل قارئ، مما يوفر مكتبة صوتية غنية. خاصية تثبيت القارئ: يمكن للمستخدمين الآن تثبيت قارئهم المفضل للوصول السريع والسهل. تغيير شكل عرض القارئ: تم إعادة تصميم عرض القارئ ليكون أكثر سهولة وجاذبية للمستخدم. تحسين أداء التطبيق وحل المشاكل: تم إجراء تحسينات عامة على أداء التطبيق بالإضافة إلى حل العديد من المشاكل لضمان تجربة استخدام سلسة.

ويمكن تحميل تطبيق قناة مصر قرآن كريم المحدث من الروابط التالية:

متجر آبل : https://apps.apple.com/app/id1601835672

: https://apps.apple.com/app/id1601835672 متجر جوجل بلاي: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clicksegypt.qurankareem

ودعت القناة جميع المستخدمين لتجربة هذه الميزات والتحسينات الجديدة، مؤكدة التزامها بتقديم أفضل خدمة لمجتمعنا.