استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك و"نهضة بركان" باستاد القاهرة.. غدًا

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك و"نهضة بركان" المغربي في الثامنة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وشكَّلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير ووجودهم في المدرجات ومنع دخول المحظورات.

وتؤمن المجموعة الإفريقية طاقم تحكيم لقاء الإياب الذي يتكون من السنغالي عيسى سي حكمًا للساحة، ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونوحا بانجورا، والصومالي عمر عبدالقادر أرتان حكمًا رابعًا.

ويتواجد الجابوني بيير أتشو كحكم للفيديو، ويعاونه الموريتانية ماريا ريفيت والتونسي خليل حساني، واختار "كاف" النيجيري شيهو ديكو مراقبًا عامًا على المباراة، فى حين يراقب الحكام الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

وسبق والتقى الفريقان من قبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفيدرالية عام 2019، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.