موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بنهائي الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

موعد مواجهة التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي والقناة الناقلة لها، أصبح هو المتصدر حاليا على كافة محركات جوجل خلال الأيام الماضية.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بنهائي الكونفيدرالية

يستضيف الفارس الأبيض نظيره نهضة بركان المغربي، في تمام الثامنة مساء بعد غدا الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية بنسختها الحالية (2023/2024).

وتجدر الإشارة إلى أن مواجهة الذهاب، والتي أقيمت الأحد الماضي على الملعب البلدي لبركان، قد انتهت بفوز بطل المغرب على ممثل الكرة المصرية بنتيجة 2/1.

بي وأون.. قناتي إياب نهائي الكونفيدرالية للمرتقبة بين الزمالك ونهضة بركان

تنقل مواجهة الحسم والتتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024)، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، المقرر انطلاقها الثامنة مساء الأحد المقبل 19 مايو الجاري، على الهواء مباشرة، عبر أحدى شبكات قناة بي إن سبورتس القطرية على البث الفضائي.

ويسبق المباراة تقديم ستوديو تحليلي خاصة بالمباراة وأثناء فترة الاستراحة بين الشوطين وما بعد المباراة ومراسم التتويج بالبطولة القارية، يضم كوكبة من نجوم الرياضة العربية والإفريقية، يأتي هيثم فاروق مدافع الزمالك الأسبق، على رأس هؤلاء.

كما تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، لكن على التردد الأرضي، مع تقديم أستوديو تحليلي أيضا، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين.

حكم إياب حسم نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” السنغالي عيسى سي، حكما رئيسيا لموقعة الإياب المرتقبة بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، على لقب نهائي كأس الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024).

ويعاون سي في إدارة ساحة المستطيل الأخضر بين الزمالك ونهضة بركان، جبريل كامارا حكم مساعد أول ونوح بانجورا حكم مساعد ثان، والصومالي عمر عبدالقادر وأرتان حكمًا رابعًا.

أما على الـ VAR، يقودها الجابوني بيير أتشو، ويعاونه الموريتانية ماريا ريفيت والتونسي خليل حساني، أما النيجيري شيهو ديكو مراقبًا عامًا للمباراة، في حين يراقب الحكام الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

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