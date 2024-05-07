الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مواجهات بين المحتجين المطالبين بالموافقة على صفقة التبادل والشرطة الإسرائيلية فى تل أبيب

مواجهات بين المحتجين
مواجهات بين المحتجين

أكدت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية ولاء السلامين، وجود مواجهات بين المحتجين المطالبين بالموافقة على صفقة التبادل والشرطة الإسرائيلية في تل أبيب.

شرطة الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 متظاهرين فى تل أبيب 

فيما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة متظاهرين في تل أبيب وتقول إن المظاهرات غير قانونية.

يشار إلى أن المواطنين الإسرائيليين وعائلات الأسري وعائلات الضباط والجنود أقاموا مظاهرات في محيط منزل نتنياهو تطالبه بالموافقة على صفقة التبادل، بالإضافة إلى تظاهرات في عدد من المدن يطالبون حكومة بنيامين نتنياهو بإتمام صفقة تبادل فورا.

الإحتلال الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية تل أبيب إسرائيل نتنياهو

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متظاهرون فى عدة مدن إسرائيلية يطالبون حكومة نتنياهو بإتمام صفقة التبادل فورًا

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