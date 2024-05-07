مواجهات بين المحتجين المطالبين بالموافقة على صفقة التبادل والشرطة الإسرائيلية فى تل أبيب

أكدت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية ولاء السلامين، وجود مواجهات بين المحتجين المطالبين بالموافقة على صفقة التبادل والشرطة الإسرائيلية في تل أبيب.

شرطة الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 متظاهرين فى تل أبيب

فيما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة متظاهرين في تل أبيب وتقول إن المظاهرات غير قانونية.

يشار إلى أن المواطنين الإسرائيليين وعائلات الأسري وعائلات الضباط والجنود أقاموا مظاهرات في محيط منزل نتنياهو تطالبه بالموافقة على صفقة التبادل، بالإضافة إلى تظاهرات في عدد من المدن يطالبون حكومة بنيامين نتنياهو بإتمام صفقة تبادل فورا.