الجمعة.. الأمم المتحدة تنظر في مشروع قرار يطالب بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة

طالب ممثل الجامعه العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، من الولايات المتحدة الأمريكية الضغط ممارسة الضغوط على إسرائيل لقبول صفقة التبادل.

وقال، خلال تصريحات خاصة لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنه على الولايات المتحدة ممارسة الضغوط على إسرائيل لقبول صفقة التبادل، لافتًا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المناطق برفح الفلسطينية تعوق ايصال المساعدات الانسانية.

وتابع، أن الجمعية العامة ستنظر الجمعه المقبلة في مشروع قرار يطالب بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المفاوضات مازالت جارية للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة.

فيما أكد أن أنطونيو جوتيريش، طالب الأطراف كافة بإبداء أقصي قدر من المرونة لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.