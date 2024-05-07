الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تتحدى العالم كله بـ"فيتو" الولايات المتحدة

نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة

ناشد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من جميع دول العالم بذل كل الجهود للضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار.

وقال، خلال مداخله هاتفية بتصريحات خاصة لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنه يجب بذل كل الجهود للضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن كل القضايا ستكون على الطاولة بعد وقف الحرب على قطاع غزة.

وتابع، أن إسرائيل تتحدي العالم كله أمام مجلس الأمن من خلال استخدام الولايات المتحدة الفيتو، منوهًا أن على الإدارة الأمريكية فرض مقترح وقف إطلاق النار على إسرائيل وإجبارها على قبوله.

واختتم، أن إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية ولا ترغب في التنازل عن مواقفها المتشددة، مضيفًا أن هناك جهود قطرية على مدار أشهر طويلة لتهدئة الصراع بقطاع غزة.

قطاع غزة وقف الحرب على قطاع غزة إسرائيل دولة فلسطينية مجلس الأمن إسرائيل تتحدي العالم

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