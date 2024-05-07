الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رويترز: الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على رفح الفلسطينية

الهجمات الإسرائيلية
الهجمات الإسرائيلية

قالت وكالة رويترز، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على رفح الفلسطينية، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أوردته فضائية القاهرة الإخبارية.

الفريق المفاوض يواصل دراسة الاقتراح الذي وافقت عليه حماس

وفي وقت سابق، صرح عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، بأن الفريق المفاوض يواصل دراسة الاقتراح الذي وافقت عليه حماس.

وتابع، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية جزء لا يتجزأ من جهودنا المتواصلة لإعادة المحتجزين بغزة.

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