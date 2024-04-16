الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الصحة الفلسطينية": نناشد المؤسسات المعنية توفير مولدات كهرباء جديدة للمستشفيات في غزة

مستشفيات في غزة
مستشفيات في غزة

ناشدت الصحة الفلسطينية، المؤسسات المعنية توفير مولدات كهرباء جديدة أو العمل على عودة الخطوط للمستشفيات في قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وصول جثامين 4 شهداء بينهم طفل وعدد من الجرحى

واستشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون فجر اليوم الثلاثاء، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، وصول جثامين أربعة شهداء بينهم طفل وعدد من الجرحى للمستشفى الكويتي في المدينة بعد استهداف طيران الاحتلال منزلًا في حي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة.

غزة توفير مولدات كهرباء جديدة الصحة الفلسطينية المستشفيات في غزة نناشد المؤسسات المعنية

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