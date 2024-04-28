الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شرطة المرور تضبط 21866 مخالفة خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عدد كبير من المخالفات المرورية.

وقالت وزارة الداخلية: "تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

 11845 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 21866 مخالفة مرورية متنوعة،11845 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 828 مخالفة سير دون تراخيص، 26 مخالفة دراجة نارية،555 مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 23 مخالفة موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الطرق والمحاور إدارات المرور مديريات الأمن ضبط

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