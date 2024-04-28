القبض على 3 لسرقة أعمدة الإنارة في القليوبية

نجحت مباحث القليوبية اليوم الأحد، في القبض على 3 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة عمود إنارة في منطقة قليوب دائرة المركز في محافظة القليوبية، وذلك لبيعها خردة.

تم التحفظ على المتهمين وبحوزتهم 2 أسطوانة اكسجين لزوم قطع الحديد، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن يفيد تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية أثناء تفقد الحالة الأمنية ليلا من ضبط 3 اشخاص أثناء قيامهم بقطع أحد أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة قليوب، وضبط بحوزتهم 2 أسطوانة غاز أوكسجين.

وبالكشف جنائيا عن المتهمين تبين أن اثنين منهم لهما معلومات جنائية، وتم التحفظ على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم.