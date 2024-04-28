الداخلية تواصل الحملات على المخابز للتصدى للتلاعب بأسعار الخبز

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، شن حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى 15 طن دقيق أبيض، وبلدى مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.