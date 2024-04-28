الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 186 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

اسلحة نارية
اسلحة نارية

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 186 سلاحًا ناريًا، و328 قضية مخدرات، وتنفيذ 83532 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وقالت الداخلية، إنه في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 186 سلاحًا ناريًا مع 152 متهمًا.

وأضافت، أنه في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 83532 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 328 قضية مخدرات مع 374 متهمًا، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 28 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 17متهمًا.

وتابعت: أنه في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 265 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 21724 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة جميع مديريات الأمن حملات موسعة مخدرات

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