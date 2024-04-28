ضبط 5 قضايا تهريب بضائع ومخدرات و3277 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 5 قضايا تهريب بضائع ومخدرات.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 3277 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: تم ضبط 33 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 278 حكما قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 4 قضايا تزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.