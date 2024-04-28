ضبط 12 قضية مخدرات وأسلحة في 3 محافظات

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط والإسكندرية حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهما 8،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش و20 كيلو جرام لمخدر البانجو و10،150 كيلو جرام لمخدر الهيروين مع

4 متهمَين لهم معلومات جنائية.

ضبط 4 قطع سلاح ناري بندقية آلية و3 فرد محلى وعدد من الطلقات.

تنفيذ 744 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و6،500 كيلو جرام لمخدر البانجو و7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وكذا بندقية خرطوش و3 فرد محلى وعدد من الطلقات مع 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط 2 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهما كمية لمخدر الحشيش مع متهمَين).

ضبط 2 قضية سلاح أبيض ضُبط خلالهما 2 قطعة سلاح أبيض بحوزة متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية