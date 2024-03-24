الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية الوفد: سرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى تؤكد التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمناء

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

ثمّن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، جهود الحكومة لسرعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتكثيف العمل من أجل تحويل هذه التوصيات إلى تشريعات وإجراءات حقيقية على أرض الواقع، بما يحقق المستهدف في مختلف القطاعات، مؤكدا وجود حالة من التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني لسرعة تنفيذ مخرجات الحوار، من خلال تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني.

 

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خطوات جادة نحو تفعيل دور المجالس الشعبية

وقال "الهضيبي" إن اتخاذ الحكومة خطوات جادة نحو تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية خطوة مهمة للغاية ستسهم في إثراء الحياة السياسية وإضفاء مزيد من الزخم عليها، بالإضافة إلى أن وجود المجالس المحلية سيرفع أعباء كثيرة عن كاهل النواب، وسيعزز الرقابة الشعبية، لافتا إلى إعلان الحكومة التنسيق بين وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية.

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برامج تدريبية للارتقاء بمستوى أعضاء المجالس المحلية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن استجابة الحكومة لتوصيات الحوار الوطني بشأن توفير برامج تدريبية ملائمة للارتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، سيضمن الارتقاء بمستوى أعضاء المجالس المحلية، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وذلك عبر عدة برامج تدريبية لتعزيز التحول الرقمي والتكنولوجي، مشددا على ضرورة أن تسهم الأحزاب والمجتمع المدني في تدريب كوادرها على هذه البرامج لرفع مستوى المجالس الشعبية في المستقبل.

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وأكد النائب ياسر الهضيبي أن ما تقوم به الدولة المصرية من دعم غير محدود للحوار الوطني والأحزاب ساهم في تحريك المياه الراكدة، ودفع الأحزاب لتقديم أفضل ما لديها لتكون جزءا من خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التحسن على المستويين السياسي والاقتصادي.

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