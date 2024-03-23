رئيس حقوق الإنسان بالنواب يثمن تنفيذ الحكومة لتكليفات القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطني

اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول جميع الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي تم تناولها على طاولة الحوار الوطني بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقي من الحكومة بجميع مؤسساتها على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل ما يصدر من الحوار الوطني من قرارات وتوصيات.

وأشار "رضوان" في بيان له، " إلى أن هذه التصريحات تؤكد الاهتمام الحقيقي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل مخرجات الحوار الوطني لبناء الجمهورية الجديدة ووضع الأساس القوي لها لتصبح مصر في الموقع الذي نحلم به جميعًا، مؤكدًا أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني معبرة بكل الصدق والأمانة عن كل المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية خاصة أن مصر بجميع طوائفها وأحزابها ومؤسساتها السياسية والتشريعية والثقافية ومفكريها ومثقفيها وكبار رجال الاقتصاد والمال والصناعة والاستثمار ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والمرأة المصرية وذوي القدرات الخاصة شاركوا بروح وطنية ومستوى رفيع المستوى في صياغة كل ما صدر من توصيات عن الحوار الوطني.

وأكد النائب طارق رضوان الأهمية الكبيرة لاستعراض رئيس الوزراء لتقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من الحوار الوطني وتشكيل لجنة تنسيقية من الجهاز التنفيذي ومجلس الوزراء والقائمين على الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني في مرحلته الأولى واستعراض ما تم من إنجاز في هذا المجال والعمل على تحقيق التوصيات والمخرجات ولا سيما في بعض الأمور التى كانت محور الحديث والعديد من المطالبات في الحوار الوطني مثل الاهتمام بملف المجالس المحلية والاهتمام بالتوجيه لمجلس النواب للانتهاء من القانون بالشكل الأمثل وأيضا تجهيز وتدريب وإعداد الكوادر من الموظفين بأحدث التقنية وبالرقمنة للعمل في المرحلة القادمة من عودة المجالس المحلية إلى عملها بعد فترة غياب لهذه المجالس المهمة لعدة سنوات.

مثمنًا الإهتمام من الحكومة والتجهيز والإعداد للبدء فى مرحلة الاهتمام والتفعيل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب وضع آليات تنفيذية للإسراع من وتيرة انتشار التأمين الصحي الشامل بمصر والاستعانة ببيوت خبره كبيرة في هذا المجال ومشاركة وزارة الاتصالات في هذا تمهيدا للتوسع في مجال التأمين الصحي الشامل ليشمل مصر كلها وأيضا الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية وانتشارها والاستفادة من الخبرة الدولية في هذا المجال.

وقال النائب طارق رضوان: “إن الحوار الوطني أعطى أكبر اهتمام لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتعلق بتحقيق وترسيخ المفاهيم الشاملة لحقوق الإنسان”، مؤكداً أنه ولأول مرة في عهد الرئيس السيسي نرى أكبر اهتمام بحقوق الإنسان في التمتع بالصحة والتعليم خاصة أن هناك مؤشراً إيجابياً لإهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطني ومخرجاته والذي لمسناه أيضا في التعليم والبدء في وضع اليه لتوحيد الاستراتيجيات التعليمية وإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب ومدى أهميتها وأيضاً الاهتمام بملف المناهج التعليمية ووضع الخطة التنفيذية لتطوير المناهج والأساليب التعليمية.

ووجه النائب طارق رضوان كل التحية والتقدير للرئيس السيسي على متابعته بنفسه لكل ما يصدر من توصيات من الحوار الوطني وإصدار تكليفاته باستمرار للحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع، مؤكداً أن الحوار الوطني اثبت للرأي العام المصري والعالمي أن جميع المصريين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي وهو ما جعل مصر تحقق نجاحات كبيرة ومبهرة في مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها.