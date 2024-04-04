نشأت العمدة: الولاية الجديدة للرئيس السيسي بمثابة عهد جديد يربط الشعب بقيادته

وجه النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا لمصر لولاية جديدة، بعد أدائه اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أننا أمام مرحلة جديدة جسدت ملحمة وطنية فريدة عبرت عن إرادة الشعب المصري في مواصلة المسار التنموي وتحقيق التنمية المستدامة، التي بدأها الرئيس السيسي قبل 10 سنوات.

وقال "العمدة"، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في انتشال الدولة المصرية من النفق المظلم الذي كادت أن تنزلق نحوه في عهد الجماعة الإرهابية، ونجا بها لبر الأمان وأعاد لها مكانتها ودورها وريادتها على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وأصبحت اليوم منارة لكثير من الدول الأخرى، عنوانًا لتحقيق السلام العادل والمنشود في المنطقة.

وأشار نائب الصعيد، إلى مستهدفات العمل الوطني التي أعلن عن محاورها الرئيس خلال كلمته عقب حلفه اليمين الدستورية، والتي جاءت شاملة بداية من السياسة الخارجية والتي تأتي القضية الفلسطينية لتتربع على أولويات الأجندة الخارجية للدولة المصرية واستمرار الدفاع عن الأشقاء في غزة وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأهالي.

ونوه بأن الفترة المقبلة سوف تشهد التركيز على كافة القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق معدلات نمو أكثر إيجابية، كالتصنيع والزراعة والصحة والسياحة والتكنولوجيا.

واختتم النائب محمد نشات العمده، حديثه بالقول: تركيز الرئيس على زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة ودعم شبكات الحماية الاجتماعية يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحسين معيشة المواطن والعمل على الارتقاء بجودة مستواها.