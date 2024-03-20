الخميس 21 مارس 2024
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سياسي

نشأت العمدة: كلمة الرئيس كشفت التقدير التام لدور القوات المسلحة في السلم والحرب

محمد نشأت العمدة
محمد نشأت العمدة

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، إن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة، جاءت موحية تماما، وفي وقتها ومحملة بالدلالات للداخل والخارج، في مقدمتها التقدير التام للقوات المسلحة المصرية ودورها في الحفاظ على تراب الوطن وتعزيز ركائز الأمن القومي.

وأشار نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن الكلمة تناولت قضايا وإشارات عدة في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وأظهرت مدى التقدير التام من قبل القيادة السياسية ومن قبل الشعب المصري، للدور الهام الذي تقوم بها القوات المسلحة المصرية عبر التاريخ وفي الحفاظ على أمن وتراب مصر، علاوة على التقدير الشديد لشهداء الوطن.

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وأشار نائب الصعيد، إلى ما قاله السيسي خلال الحفل، وتوجيهه التحية، لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن تراب مصر، وتأكيده أن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، وأن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التى يقدمها رجال القوات المسلحة، لحماية مصر وصون مقدساتها، علاوة على تأكيد الرئيس السيسي كذلك، على تقديره التام لما تقوم به القوات المسلحة من جهود بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى كافة ربوع الوطن، ودعم ركائز الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات والتحديات الراهنة.

واختتم النائب محمد نشأت العمده، بالقول ان الدور الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية دور مهم للغاية في السلم والحرب، وبطولات أبطالها في مختلف العصور شاهدة على ذلك، موجها التهنئة لهم في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان التي اعادت الكرامة للمصريين واستردت سيناء العزيزة.

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