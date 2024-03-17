الأحد 17 مارس 2024
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سياسي

نشأت العمدة: مصر استطاعت تنظيم وتعظيم العمل الأهلي داخل المجتمع عبر مؤسسة التحالف الوطني

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمدة

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إن مصر استطاعت تنظيم وتعظيم العمل الأهلي عبر مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي، والذي أثبت نفسه وقدرته داخل مصر، عبر مساعدة أكثر من 20 مليون مصري، وفي الخارج عبر سلاسل مساعدات مستمرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وخلال شهر رمضان.

 

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إن التحالف الوطني يقدم نموذجا متفردا في الملحمة الوطنية لقطاع غزة، حيث تستأثر مصر بالأغلبية الساحقة في جملة المساعدات التي وصلت القطاع حتى الآن.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أثبت وبشكل أصيل، قدرته على الشراكة مع الدولة في تحقيق التنمية، حيث لم يقتصر دوره على المستوى الداخلي ومساعدة ملايين الأسر في عشرات القرى لكنه امتد إلى المستوى الخارجي أيضا في مساعدة قطاع غزة في فلسطين، لافتا أن الكفاءة التي تتحرك بها مئات القوافل والشاحنات لقطاع غزوة تدل على قدرات التحالف الوطني وإمكانياته.

 

وقال، إن مصر عبر التحالف الوطني وغيره، استطاعت أن تكون في مقدمة الدول التي قدمت ما لا يقل عن 80% من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة حتى الآن.

 

وتابع أن التحالف الوطني استطاع أن يقدم صورة إنسانية تستحق الاحترام والتقدير، بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والعلاجية والأدوية والبطاطين والمياه وغيرها من أوجه المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي العمل الأهلي التطوعي التطوع النائب محمد نشأت العمدة

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