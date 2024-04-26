جيش الاحتلال: مقتل قائد كبير بالجماعة الإسلامية فى غارة بطائرة دون طيار بلبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عضوًا بارزًا في الجماعة الإسلامية قُتل في غارة بطائرة بدون طيار في جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن مصعب خلف "قاد وطور العديد من الهجمات" من لبنان ضد أهداف إسرائيلية، معظمها في منطقة جبل دوف.

وأضاف جيش الاحتلال بحسب "تايمز أوف إسرائيل"، إن خلف كان ينسق أيضًا الهجمات مع فرع حماس في لبنان.

وأصيب خلف بينما كان يقود سيارته على طريق سريع بالقرب من بلدة ميدون، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الحدود الإسرائيلية.

وتابع جيش الاحتلال إن "إقصاءه تم تنفيذه لتوجيه ضربة لقدرات المنظمة على التقدم وتنفيذ الأعمال العسكرية التي خططت لها مؤخرًا ضد إسرائيل في منطقة الحدود الشمالية".