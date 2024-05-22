الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ بعد الموجة الحارة.. وازاي هتتأثر مع اقتراب عيد الأضحى (بث مباشر)

جريدة الدستور

تشهد أسعار الدواجن حالة من الاستقرار خلال الأيام الجارية، وقد أعلنت بورصة الدواجن عن أستقرار أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء لتسجل أسعارها سعر تراوح مابين 97 جنيها إلى 98 جنيها في الكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 110 جنيهات في الكيلو.

وترصد "الدستور" في بث مباشرمدى تأثر أسعار الدواجن بالموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، ومدى تأثر الأسعار تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ولمعرفة مزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة الفيديو التالي.

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