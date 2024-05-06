الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مران الأهلي.. الشناوي يشارك بشكل طبيعي استعدادًا لمواجهة الاتحاد

مران الأهلي
مران الأهلي

 خاض الأهلي اليوم مرانه الختامي والوحيد قبل مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها مساء غد على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي جزءًا بدنيًّا قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وشارك محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف في تدريبات خاصة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي والبرنامج التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وحقق الأهلي الفوز على الجونة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.

وحصل الفريق على راحة أمس الأحد، للتخلص من الإجهاد بسبب توالي المباريات.

وخاض الأهلي تدريبًا وحيدًا اليوم على ملعب التتش، بسبب ضيق الوقت ما بين مباراتيه أمام الجونة والاتحاد السكندري.

الاهلى الاتحاد الاتحاد السكندرى الدوري القاهرة

مواد متعلقة

رسميًا.. الأهلى يكشف تشخيص إصابة عمرو السولية

الأكثر قراءة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

أول تعليق أمريكى على إعلان حماس قبول مقترح وقف إطلاق النار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

صور

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

موافقة حماس على وقف إطلاق النار تربك إسرائيل.. وإعلام عبرى: «الكرة الآن فى ملعب نتنياهو»

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو