دوري أبطال إفريقيا | بعثة الأهلي تغادر تونس عقب مباراة الترجي مباشرة (عاجل)

تعادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تونس عقب لقاء الترجي الرياضي التونسي مباشرة.

وتقرر مغادرة بعثة الأهلي عقب انتهاء مواجهة الترجي حيث سيتم التوجه من ملعب المباراة إلى مطار قرطاج تونس الدولي، ومن ثم استقلال الطائرة والعودة إلى القاهرة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قرر أداء مران خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة في تونس؛ استعدادًا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تقام مساء اليوم.

وقرر مارسيل كولر إقامة مران خفيف للاعبين في تمام الثانية عشرة والنصف بتوقيت تونس «الثانية والنصف بتوقيت القاهرة»، في إطار الاستعداد لمباراة الليلة.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

دوري أبطال إفريقيا| «كولر» يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل التوجه إلى ملعب حمادي العقربي

ويعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين قبل التوجه إلى استاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس لخوض مواجهة الترجي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المحاضرة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت تونس - السابعة والربع بتوقيت القاهرة؛ من أجل شرح بعض الأمور الفنية ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة، والتأكيد على خطة المباراة.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الختامي أمس الجمعة على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس الذي يستضيف مباراة اليوم، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ١٥ دقيقة الأولى من المران، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وتنطلق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولعب الفريقان أربع وعشرين مباراة خلال اثنتي عشرة مواجهة في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، منها اثنتان وعشرين مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومباراتان في بطولة كأس الكونفيدرالية.

وفاز الأهلي في اثنتي عشرة مباراة، منها ستة مباريات على ملعب الترجي بتونس العاصمة، بينما فاز الترجي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في ثماني مباريات، أحرز الأهلي 30 هدفاً وتلقت شباكه خمسة عشر هدفا، جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز ثلاث مرات ذهاباً وإياباً، الأولى في كأس الكونفيدرالية عام 2015، والثانية في دوري الأبطال موسم 2020-2021، والثالثة في دوري الأبطال الموسم الماضي 2022-2023.