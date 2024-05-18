قبل مواجهة الليلة.. مشوار الأهلى والترجى فى دورى أبطال أفريقيا

مواجهة مرتقبة سيخوضها فريق الأهلى، عندما يواجه نظيره الترجى التونسي، في مساء اليوم، في إطار ذهاب الدور النهائي لـ دورى أبطال أفريقيا.

وسيحل الأهلي، ضيفا على الترجي، في العاشرة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (حمادي العقربي) بـ"رادس"، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

مشوار طويل قطعه الفريقان منذ بداية النسخة الحالية لدوري الأبطال، وحتى الوصول إلى الدور النهائي للبطولة.

ويستعرض «الدستور» مشوار الأهلى والترجى في الموسم الحالي لدوري أبطال أفريقيا.

مشوار الأهلي

استهل الأهلي، حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة سان جورج الإثيوبي، في الدور التمهيدي الثاني، حيث أقيمت مباراتي الذهاب والإياب بالقاهرة.

وفاز الأهلي، ذهابا بثلاثية نظيفة، سجلها حسين الشحات (هدفين)، وأحمد عبدالقادر، قبل أن يكرر فوزه إيابا برباعية نظيفة، سجلها كل من محمد مجدي أفشة (هدفين)، ومحمود عبدالمنعم (كهربا)، ليعبر الأهلي إلى دور المجموعات.

وأوقعت القرعة الأهلي، في مجموعة تضم كلا من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

وبدأ الأهلي، مشواره في دور المجموعات، بانتصار مستحق على ضيفه ميدياما الغاني، بثلاثية نظيفة، ليتعادل بعدها خارج الديار مع يانج أفريكانز التنزاني، بهدف لمثله.

وبعدها، تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري، سلبيا في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة.

وحقق الأهلي، فوزا غاليا خارج قواعده على ميدياما الغاني، بهدف دون رد، في الجولة الخامسة، قبل أن يتغلب على ضيفه يانج أفريكانز، بهدف دون رد، في الجولة السادسة.

وفي الدور ربع النهائي، تغلب الأهلي على سيمبا التنزاني، بالفوز عليه 1-0 ذهابا في دار السلام، 2-0 إيابا في القاهرة.

وفي نصف النهائي، تخطى الأهلي، عقبة مازيمبي الكونغولي، بالتعادل ذهابا 0-0 في لوبومباشي، ثم الفوز 3-0 إيابا في القاهرة.

مشوار الترجي

بدأ الترجي، بداية باهتة، في مشواره بالبطولة، بعد تخطيه فريق دوان بطل بوركينا فاسو، في الدور التمهيدي الثاني، بالفوز ذهابا خارج ملعبه 1-0 ثم التعادل سلبيا في مباراة الإياب برادس، ليعبر إلى دور المجموعات.

وأوقعت قرعة دور المجموعات، الترجي في مجموعة ضمت كلا من بيترو أتلتيكو الأنجولي، والهلال السوداني، والنجم الساحلي التونسي.

واستهل فريق باب سويقة، مشواره بالفوز على ضيفه النجم الساحلي، بهدفين دون رد، في الجولة الأولى، ليخسر بعدها خارج الديار، أمام الهلال السوداني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية.

وبعدها، تعادل الترجي مع بيترو أتلتيكو دون أهداف، في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة، ليحقق بعدها الفوز على مضيفه النجم الساحلي، بهدفين نظيفين، في الجولة الخامسة، قبل أن يتغلب على ضيفه الهلال السوداني، بهدف دون رد في ختام منافسات دور المجموعات.

وفي الدور ربع النهائي، تغلب الترجي على آسيك ميموزا الإيفواري، بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل سلبيا ذهابا وإيابا في الوقت الأصلي في كلا المباراتين.

وفي نصف النهائي، تخطى الترجي، عقبة صن داونز الجنوب أفريقي، بالفوز ذهابا في رادس بهدف دون رد، قبل أن يكرر الفوز إيابا في بريتوريا بنفس النتيجة.