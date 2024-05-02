الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 2 مايو 2024

سعر الدولار
سعر الدولار

يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري والذي استقر عند 47 جنيه وعدة قروش. 

 

نرصد في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية اليوم الخميس 2 مايو 2024 وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

 

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 

47.8047 جنيه للشراء 47.9408 جنيه للبيع

 

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 

   47.83 جنيه للشراء

   47.93 جنيه للبيع 

 

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 

 47.81 جنيه للشراء 

47.91 جنيه للبيع 

 

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية 

47.83 جنيه للشراء 

47.93 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار في مصر اليوم 

 

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 

47.83 جنيه للشراء 

47.93 جنيه للبيع

 

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 

047.8 جنيه للشراء

47.90 جنيه للبيع

 

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

47.83 جنيه للشراء 

47.93 جنيه للبيع

الكندوز البلدى بـ320 جنيهًا للكيلو.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

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أسعار العملات الأجنبية اليوم 

 

يورو 50.9981جنيه للشراء 51.1480 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى 59.6603 جنيه للشراء   59.8541 جنيه للبيع 

دولار كنـدى   34.7090 جنيه للشراء   34.8103 جنيه للبيع 

كرون دانمركى 6.8377 جنيه للشراء   6.8582 جنيه للبيع

كرون نرويجى  4.3058 جنيه للشراء   4.3191 جنيه للبيع

كرون ســويدى 4.3457 جنيه للشراء   4.3590 جنيه للبيع

فرنك سويسرى  51.8940 جنيه للشراء   52.0473 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 30.2715 جنيه للشراء   30.3634 جنيه للبيع 

ريـــال سعـــودى 12.7452 جنيه للشراء   12.7835 جنيه للبيع 

دينــار كويتى 155.1246 جنيه للشراء   155.6165 جنيه للبيع 

درهم اماراتى 13.0138 جنيه للشراء   13.0543 جنيه للبيع 

دولار اســـترالى  30.9631 جنيه للشراء   31.0704 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين   126.7593 جنيه للشراء 127.1774 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى 124.1520 جنيه للشراء   124.5377 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى 13.1044 جنيه للشراء   13.1489 جنيه للبيع 

دينـار اردنـى 67.3306 جنيه للشراء   67.7130 جنيه للبيع 

يوان صينى 6.6010 جنيه للشراء 6.6216 جنيه للبيع

 

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