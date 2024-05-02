سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 2 مايو 2024

يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري والذي استقر عند 47 جنيه وعدة قروش.

نرصد في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية اليوم الخميس 2 مايو 2024 وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

47.8047 جنيه للشراء 47.9408 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

47.83 جنيه للشراء

47.93 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

47.81 جنيه للشراء

47.91 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية

47.83 جنيه للشراء

47.93 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصر اليوم

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

47.83 جنيه للشراء

47.93 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

047.8 جنيه للشراء

47.90 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

47.83 جنيه للشراء

47.93 جنيه للبيع

أسعار ا لعملات الأجنبية اليوم

يورو 50.9981جنيه للشراء 51.1480 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى 59.6603 جنيه للشراء 59.8541 جنيه للبيع

دولار كنـدى 34.7090 جنيه للشراء 34.8103 جنيه للبيع

كرون دانمركى 6.8377 جنيه للشراء 6.8582 جنيه للبيع

كرون نرويجى 4.3058 جنيه للشراء 4.3191 جنيه للبيع

كرون ســويدى 4.3457 جنيه للشراء 4.3590 جنيه للبيع

فرنك سويسرى 51.8940 جنيه للشراء 52.0473 جنيه للبيع

100 ين يابانى 30.2715 جنيه للشراء 30.3634 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى 12.7452 جنيه للشراء 12.7835 جنيه للبيع

دينــار كويتى 155.1246 جنيه للشراء 155.6165 جنيه للبيع

درهم اماراتى 13.0138 جنيه للشراء 13.0543 جنيه للبيع

دولار اســـترالى 30.9631 جنيه للشراء 31.0704 جنيه للبيع

دينــار البحــرين 126.7593 جنيه للشراء 127.1774 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى 124.1520 جنيه للشراء 124.5377 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى 13.1044 جنيه للشراء 13.1489 جنيه للبيع

دينـار اردنـى 67.3306 جنيه للشراء 67.7130 جنيه للبيع

يوان صينى 6.6010 جنيه للشراء 6.6216 جنيه للبيع

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