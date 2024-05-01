أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1-5-2024

سجلت أسعار الدواجن ارتفاعا ملحوظا في مستهل التعاملات الصباحية حيث سجلت أسعارها 81 جنيه للكيلو بعد أن سجلت أمس ترجعا كبيرا وصلت إلى 74 جنيه في الكيلو، وأسعار الدواجن تعتمد على العرض والطلب، في تحديد الأسعار.

وقد أعلنت بورصة الدواجن عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1-5-2024

أسعار الفراخ البيضاء شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات الصباحية، حيث وصلت إلى 81 جنيهًا للكيلو داخل البورصة الرئيسية، مقارنة بأسعار الأمس التي كانت 74 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار الفراخ الساسو، فظلت مستقرة داخل بورصة الدواجن، حيث جاءت بين 88 و89 جنيهًا للكيلو، ووصلت إلى 100 جنيه في المحلات التجارية.

أما أسعار الفراخ البلدي، فتراوحت ما بين 115 و120 جنيهًا للكيلو، ووصلت إلى 130 جنيه للمستهلك، بينما سجلت أسعار لحم أمهات أبيض 75 جنيهًا في البورصة الرئيسية.

أسعار البانية اليوم الأربعاء 1-5-2024

فيما ارتفعت أسعار البانية بشكل طفيف في الأسواق الشعبية، لتتراوح ما بين 200 جنيه و220 جنيه للكيلو.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 1-5-2024

يبحث الكثير من المواطنون عن أسعار البيض خلال الساعات القليلة الماضية نتيجة إلي تراجع الأسعار بشكل ملحوظ عقب مقاطعة البيض، حيث تراجعت الأسعار عدت جنيهات حيث كانت الأسعار تتراوح مابين 160 إلي 165 في البورصة، بينما تسجل الأن وبعد المقاطعة سعر 120 إلي 125 في البورصة وفيما جاءت أسعار البيض اليوم الأربعاء كالتالي:

أسعار طبق البيض الأبيض اليوم بعد المقاطعة

- البيض الأحمر: سجلت أسعارة أستقرار بعد تراجع أمس ليسجل سعر تراوح ما بين 124 و125 جنيهًا للكرتونة.

- البيض الأبيض: سجلت أسعارة أستقرار بعد تراجع أمس ليسجل سعر تراوح ما بين بين 119 و120 جنيهًا للكرتونة.

- البيض البلدي: سجلت أسعارة أستقرار بعد تراجع أمس ليسجل سعر تراوح ما بين بين 114 و115 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 1-5-2024

- علف بادي: 23000 جنيه للطن.

- علف نامي: 22700 جنيه للطن.

- علف ناهي: 22600 جنيه للطن.

- علف بادي نامي: 22000 جنيه للطن.

- علف بياض 14: 19700 جنيه للطن.

- علف بياض 16: 20200 جنيه للطن.

- علف بياض 18: 20500 جنيه للطن.